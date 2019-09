Meteo: un’estate settembrina riporta le temperature oltre i 30°C

editato in: da

L’anticiclone subtropicale riporta il caldo estivo su tutta l’Italia. Nelle prossime ore è atteso un forte rialzo delle temperature che toccheranno anche i 30°C.

Archiviata, almeno per ora, dunque, la fase di maltempo che ha interessato nella prima parte della settimana soprattutto le regioni meridionali e le isole maggiori.

La pressione sul Mediterraneo centrale porta in Italia un’ondata di calore che aumenterà giorno dopo giorno.

Venerdì inizierà con sole in prevalenza, con tempo disturbato soltanto da qualche annuvolamento sulle zone interne del Sud, scrive 3B Meteo. Quanto alle temperature, previste in aumento, saranno un po’ frizzanti al mattino sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro, ma una buona escursione termica favorirà condizioni climatiche praticamente estive con punte di 27-29°C, 29-32°C sulle Regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Il caldo aumenterà nel corso del weekend, con valori estivi e punte fino a 29°C in Val Padana, 33°C sulle zone centrali tirreniche, sulla Sardegna e la Basilicata.

Anche la prossima settimana perdurerà il caldo tropicale portato dall’alta pressione, almeno i primi giorni. Poi, però, potrebbero giungere alcuni disturbi dal Nord Europa facendo precipitare di nuovo la colonnina di mercurio.