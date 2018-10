Meteo: arriva una grossissima perturbazione sull’Italia

editato in: da

Sta arrivando una grossissima perturbazione che porterà piogge abbondanti su tutta l’Italia.

Il weekend si prospetta terribile, ma non sarà meglio la settimana prossima, ponte di Ognissanti compreso. Ma andiamo nei dettagli.

Il maltempo colpirà l’Italia da Nord a Sud nelle prossime roe. Alcune zone saranno in una situazione a dir poco critica. Quelle più a rischio per via delle forti precipitazioni saranno soprattutto al Nord e quindi la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sui rilievi alpini è attesa la neve.

Ma piogge intense caratterizzeranno il weekend di Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale. Un po’ meno coinvolto sarà il Sud Italia, ma solo inizialmente.

Questa intensa perturbazione, scrive 3B Meteo, infatti, farebbe da apripista a un periodo di forte instabilità, che potrebbe perdurare fino al ponte di Ognissanti.

Le temperature sono destinate a crollare vertiginosamente dando l’addio definito a quell’eterna primavera a cui ci eravamo anto abituati.