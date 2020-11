Meteo: arriva la neve e il freddo polare sull’Italia

editato in: da

Addio all’alta pressione che ha caratterizzato gli ultimi giorni in alcune delle nostre Regioni. Nelle prossime ore arriverà il freddo polare. Una nuova perturbazione sta per tornare a far visita alla nostra Penisola, infatti, dopo una lunga latitanza.

Piogge sparse interessano le Regioni settentrionali e, a tratti, quelle centrali, con fenomeni a carattere di rovescio sul levante ligure e sul medio-alto Tirreno.

Il fronte di maltempo, però, si concentra sul Nord-Est. Sulle Alpi orientali arrivano nevicate fin verso i 1700 metri di quota e qualche centimetro in Lombardia oltre i 1600 metri. Neve in Trentino e sulle Dolomiti friulane.

Ma è a partire dal 20 novembre che, secondo le previsioni di 3B Meteo, è attesa un’irruzione fredda proveniente dal Nord Europa. I dettagli non sono ancora certi, ma sicuramente assisteremo a un notevole rinforzo dei venti con tenori da burrasca sulla gran parte dei bacini che circondano la nostra Penisola, poi arriveranno i fenomeni intensi, anche temporaleschi.

Questi potrebbero essere destinati prevalentemente alle Regioni centro meridionali. Assisteremo anche a un notevole calo delle temperature che toccheranno fino a -4°C e che potrebbero raggiungere il Nord e parte del Centro Italia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una fase meteorologica di stampo puramente invernale.