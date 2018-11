Meteo: arriva la neve fino in Sicilia

editato in: da

È arrivata la prima neve in Sicilia. Sulle Madonie le strade si sono imbiancate e le temperature sfiorano a malapena i 3°C.

Nelle prossime ore le precipitazioni nevose interesseranno soprattutto le regioni adriatiche centro-meridionali e il Sud. Scenderanno i fiocchi di neve sopra gli 800 metri al Centro e tra i 1.000 e i 1.400 metri nelle regioni meridionali.

Il sole invece dominerà il resto delle nostre regioni. Saranno soprattutto i venti di Bora e di Tramontana che stanno soffiando a causare un sensibile abbassamento delle temperature che, fino a venerdì, scenderanno sotto lo zero anche sulla Pianura Padana. Venerdì si prepara a essere giornata più fredda del mese di novembre. Le città più gelide saranno come Milano, Bologna e Padova, con gelate estese nella notte, mentre Roma toccherà solamente i 3°C.

Nel weekend i valori termici tenderanno ad aumentare, sia per il cambio di direzione dei venti sia per l’arrivo di una perturbazione che, oltre a coprire il cielo di nuvole in molte regioni, porterà piogge e temporali di forte intensità sulla Sicilia centro-orientale e su tutti i settori ionici.