Meteo: arriva la neve anche in pianura

editato in: da

Le temperature sono crollate sensibilmente negli ultimi giorni e sarà anche peggio nelle prossime ore. La prima neve è già arrivata sull’arco alpino. E a breve scenderà di quota. Forse fino in pianura.

Siamo passati in pochi giorni da un clima primaverile all’inverno più temuto. Infatti, una serie di perturbazioni di origine atlantica sta puntando dritta verso la nostra penisola e, nei prossimi giorni, porterà aria fredda dalla Groenlandia, annuncia 3B Meteo.

Questo freddo porterà ancora delle nevicate sulle Alpi e anche su parte dell’Appennino. Con l’avvicinarsi del weekend la perturbazione fredda scenderà anche al Sud Italia. Ma sarà soprattutto il Nord ad avere la peggio.

In montagna potranno accumularsi anche più di 40 centimetri di neve fresca. In pianura scenderà di tutto, con nubifragi e fenomeni intensi.

Neve anche sull’Appennino Tosco-Emiliano dove i fiocchi cadranno fino ai 1500 metri. Il maltempo colpirà tutto il Centro Italia e la Sardegna.

E non è finita. Quando la situazione sembrerà volgere al bello, ecco che si farà viva una nuova perturbazione attesa per domenica, proveniente questa volta da Ovest. Risultano ancora incerti gli effetti che avrà sull’Italia, ma di certo non porterà bel tempo.

Le temperature toccheranno a malapena i 2-3 gradi sull’arco alpino; sotto i 10°C nelle zone pianeggianti del Nord e un po’ di più nel resto d’Italia, con massime fino a 18°C in Sicilia, dove però non smetterà di piovere.