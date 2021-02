Meteo: arriva Burian, Bora e burrasca nel weekend di San Valentino

editato in: da

L’aria gelida siberiana s’è già fatta sentire nelle ultime ore e la situazione è destinata a peggiorare. È arrivato il famigerato Burian e sarà accompagnato da forti venti Nord-orientali che spazzeranno l’Italia e che saranno responsabili di mari in burrasca, di mareggiate, soprattutto sulle coste adriatiche, e di forti raffiche di Bora fino a 100 chilometri orari nella zona di Trieste.

Le temperature subiranno un terribile crollo. In Alto Adige si registreranno valori fino a -20°C se non peggio. Ma non farà freddo solo sull’arco alpino, anche il Sud Italia subirà gli effetti di Burian. A Matera è attesa la neve ed è scattata l’allerta, tanto che è stato chiesto ai cittadini di non muoversi di casa e di fare scorte alimentari.

La neve è già scesa in Toscana, in Umbria e sulle Regioni adriatiche e da sabato è prevista anche nelle Marche, in Abruzzo e nel Molise per poi raggiungere il Sud. Non si tratterà di belle e suggestive nevicate, bensì di vere e proprie bufere di neve sferzate dal vento tagliente.

Domenica 14 febbraio, festa di San Valentino, il tracollo termico raggiungerà con più decisione anche il Sud, dove si accentueranno i venti di origine siberiana anche se la giornata sarà prevalentemente soleggiata su gran parte delle Regioni.

Al Centro Italia colonnina di mercurio andrà sottozero praticamente su tutte le Regioni mentre al Sud saranno di pochi gradi sopra lo zero. Soltanto tra Abruzzo e Molise e su Puglia e Basilicata si potranno avere ancora delle precipitazioni nevose fino in pianura e lungo le coste, ma di modesta entità.

Sulle pianure del Nord non dovrebbe scendere la neve né esserci alcuna precipitazione, tuttavia le temperature crolleranno fino a -7° C e toccheranno i -20°C sopra i 1.500 metri.