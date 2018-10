Meteo: ancora rovesci e temporali, ma con temperature estive

editato in: da

Ci aspettano ancora rovesci e temporali nei primi giorni della settimana, specie sulle regioni meridionali.

Nonostante il maltempo, le temperature restano ancora molto miti.

Le precipitazioni colpiranno in particolare le isole maggiori, scrive 3B Meteo, con piogge intense tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna.

Qualche debole pioggia tornerà a interessare le regioni del medio versante adriatico e, a tratti, anche il Nord.

Da martedì le piogge interesseranno probabilmente anche la Liguria, le coste della Toscana, il Lazio, l’Emilia e parte del Piemonte.

Altrove il tempo sarà asciutto, ma prevalentemente nuvoloso.

Ottobre continua a mantenersi molto mite sull’Italia, una situazione decisamente anomala, con qualche eccezione laddove il maltempo ha portato un abbassamento delle temperature.

Lo scarto termico rispetto alle medie è nell’ordine dei 2°-4° in più rispetto al periodo, ma con punte anche di 5-6° in più sulla Pianura Padana e in alcune zone delle regioni centrali tirreniche e delle isole.