Meteo: un fine settimana soleggiato e caldo soprattutto al Nord

editato in: da

La situazione meteo sta gradualmente andando incontro a una fase più stabile, specie al Centro e al Nord, e addirittura nel fine settimana ci attende un primo vero assaggio di caldo estivo.

Già oggi, come conferma il col. Mario Giuliacci, in quasi tutte le regioni centrali e settentrionali splenderà il sole, appena disturbato da qualche temporaneo aumento della nuvolosità. Giornata bella e soleggiata anche in Sardegna, mentre al Sud insisteranno un po’ di nuvole che, specie tra pomeriggio e sera, porteranno anche qualche rovescio o temporale sulle zone interne, con possibile locale coinvolgimento delle coste ioniche.

Anche le temperature vedranno un’Italia dai due volti: in crescita, e in generale nella norma o di poco al di sopra, al Centro e al Nord, mentre nelle regioni meridionali rimarranno al di sotto delle medie stagionali, in particolare in Puglia, dove anche a Bari la temperatura massima farà fatica a spingersi oltre i 20 gradi.

Poi nel fine settimana ancora un po’ di instabilità, con l’alternanza tra sole e improvvisi temporali, nelle regioni meridionali. Nel resto d’Italia invece sarà protagonista il sole, impreziosito da un aumento delle temperature che al Nord regalerà anche un po’ di caldo estivo: in alcune località infatti si sfioreranno addirittura i 30 gradi.