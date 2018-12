Meteo: venerdì ancora senza piogge o nevicate

editato in: da

Anche oggi, venerdì, pioggia e neve si terranno lontane dall’Italia su cui insisterà l’area di alta pressione che dal Nord Africa si allunga verso più alte latitudini fino a interessare anche la nostra Penisola.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it la presenza dell’alta pressione renderà quindi inutile l’ombrello in gran parte del Paese, con l’unica eccezione di qualche pioviggine che bagnerà a tratti la Liguria e l’Alta Toscana.

Tuttavia non mancheranno un po’ di nuvole, specie al Nord, alto versante tirrenico e Isole Maggiori, a causa delle infiltrazioni di correnti relativamente umide spinte verso l’Italia da una depressione posizionata sul Mediterraneo Occidentale.

I fastidi maggiori però verranno sicuramente dalle nebbie, anche fitte in questo inizio giornata sulle pianure del Nord, lungo le coste adriatiche e nelle valli del Centro, in diverse aree insistenti anche nelle ore centrali del giorno. Poche novità anche per quel che riguarda le temperature, sempre vicine alle medie stagionali.

L’alta pressione poi ci accompagnerà anche nel corso del fine settimana, caratterizzato quindi da giornate dal tempo stabile, con molte nebbie ma senza piogge o nevicate.