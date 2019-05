Meteo: una giornata ancora molto instabile su tutta Italia

editato in: da

Continua con un quadro meteorologico molto instabile l’andamento di quest’ultima settimana di maggio, ove peraltro sembra di essere ad ottobre piuttosto che agli esordi estivi, ma almeno una nota positiva nelle ultime ore l’abbiamo avuta.

Le temperature sono aumentate e non sono più basse come le settimane passate, anche se sostanzialmente è giusto che sia così visto il periodo. Le note negative restano invece le precipitazioni, a tratti abbondanti ed intense, con maltempo dalle regioni settentrionali fino a quelle meridionali, fenomeni che per l’appunto non mancheranno anche nella giornata odierna, martedì 28 maggio, con piogge e rovesci in particolare durante le ore diurne, in evoluzione dalle aree nord occidentali a gran parte della Penisola.

I temporali non colpiranno soltanto i settori montuosi, ma anche le aree di pianura; l’instabilità si estenderà rapidamente sulle regioni centrali tirreniche, sulle zone interne adriatiche e sulle aree centro meridionali, sin verso la Calabria tirrenica.

Alcuni locali rovesci si svilupperanno nella prima parte della giornata sulla Sicilia, mentre in Sardegna il contesto rimarrà più variabile con al più possibili piovaschi.

Un po’ più al riparo dai fenomeni la Puglia, soprattutto le aree centro meridionali, il Salento, i settori ionici della Calabria e parte della Basilicata, settori in cui avremo maggiori spazi sereni perché le piogge tenderanno a sfilare nel corso della giornata verso altri lidi.

Un andamento che, come ci conferma il nostro Colonnello Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, condizionerà con molta probabilità anche l’inizio dell’estate, fissato per convenzione meteorologica il primo giugno. La stagione più calda dell’anno partirà quindi con il piede sbagliato, perché sono previsti almeno dieci giorni molto dinamici ove si susseguiranno diverse fasi instabili a momenti più soleggiati e stabili.