Meteo: piogge residue al Sud

Il vortice di bassa pressione che ci è stato lasciato in eredità dall’ultima perturbazione oggi, giovedì, porterà gli ultimi strascischi di maltempo al Sud, per poi lasciare il posto a un’ultima parte di settimana nel segno del sole e delle temperature miti.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi le nuvole insisteranno su molte zone del Sud, con piogge che a tratti bagneranno ancora Basilicata, Calabria e Sicilia; nel resto del Paese invece il cielo si presenterà in generale sereno o al più poco nuvoloso.

Poi a fine giornata le piogge si esauriranno anche al Sud. Una giornata, quella odierna, che al Sud sarà anche piuttosto ventosa.

Le temperature invece saliranno leggermente in gran parte d’Italia ma, almeno nelle regioni meridionali, rimarranno ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Domani, venerdì, un po’ di nuvolosità sarà presente solo all’estremo Sud, dove comunque, in generale, si potrà fare a meno dell’ombrello, mentre nel resto d’Italia la giornata sarà piena di sole. Anche le temperature cresceranno in quasi tutta la Penisola e torneranno a far registrare valori diffusamente al di sopra della norma, specie al Centronord.