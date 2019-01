Meteo: lunedì piovoso soprattutto al Centrosud

editato in: da

La settimana inizia con nuvole e piogge su molte regioni e in particolare al Centrosud, dove insiste la perturbazione che ieri ha raggiunto la nostra Penisola.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore solo al Nordovest il tempo sarà bello, mentre nel resto d’Italia ci attende un cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso, con delle piogge su Venezie, Emilia, Romagna, praticamente tutte le regioni centrali e più giù anche su Campania, Calabria e Sicilia.

Sono attese anche delle nuove nevicate, che imbiancheranno fino a quote molto basse le Alpi Orientali, al di sopra di 400-600 metri l’Appennino Settentrionale e oltre 700-1200 metri i rilievi del Centrosud.

Le temperature risaliranno al Nordovest, ma in compenso caleranno in tante zone del Centrosud.

Domani, martedì, il tempo migliorerà in gran parte d’Italia, ma sarà una tregua solo temporanea: per mercoledì infatti è attesa un’altra perturbazione capace di portare neve fino a quote di pianura in molte zone del Nord e piogge diffuse al Centrosud, con nevicate anche abbondanti sulle zone appenniniche.

Insomma, anche questa settimana avrà caratteristiche tipicamente invernali, con freddo e neve protagonisti.