Meteo: un giovedì pieno di sole e con temperature gradevoli

Tempo soleggiato anche nella giornata odierna ma, rispetto a quanto accaduto ieri, con temperature in sensibile rialzo e più vicine ai valori medi stagionali.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti il cielo in Italia si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con l’alta pressione che terrà nuvole e piogge lontane dalla Penisola.

Le temperature risaliranno perché si interromperà il flusso di fresche correnti balcaniche che negli ultimi giorni ha spazzato l’Italia: dopo il freddo di inizio giornata ci aspettano quindi temperature massime in linea con le medie di fine settembre.

Il tempo rimarrà nel complesso bello e stabile anche domani, venerdì, quando ci saranno un po’ di nuvole e qualche acquazzone in più solo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Quindi un’altra giornata, domani, con il sole in molte regioni e con temperature in ulteriore aumento e nuovamente in generale al di sopra delle medie stagionali, ma con valori più contenuti rispetto a quelli che hanno caratterizzato la settimana passata.

Un nuovo cambiamento del tempo è possibile nel fine settimana, quando al Sud e su parte del Centro potrebbero tornare le nuvole e un po’ di acquazzoni: le proiezioni sono però ancora piuttosto incerte e quindi la previsione per il fine settimana ha al momento un’affidabilità relativamente bassa.