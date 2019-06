Meteo: un giovedì da caldo record

editato in: da

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, con il suo carico di bollenti correnti sahariane, oggi ci regalerà una giornata eccezionalmente torrida, da record per il mese di giugno.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, nelle prossime ore il sole sarà accompagnato da temperature che, specie al Nord, al Centro e in Sardegna, faranno registrare valori eccezionalmente elevati per il mese di giugno, con diversi picchi di 39-40 gradi.

Anche le principali città del Centronord saranno strette nella morsa di un caldo da record, con punte di 38-40 gradi previste pure a Milano, Bologna e Roma.

La situazione non mostrerà cambiamenti apprezzabili neppure domani, venerdì, quando splenderà il sole in gran parte d’Italia, con pochi temporali pomeridiani solo su Alpi e Appennino Centrale, mentre le temperature massime quasi dappertutto oltrepasseranno i 32 gradi, sempre con diversi picchi di 39-40 gradi.

Per una parziale attenuazione del caldo dovremo attendere i venti, relativamente più freschi, che sabato si infiltreranno sulle regioni settentrionali: il calo termico però coinvolgerà solo il Nord Italia e sarà di lieve entità, per cui il caldo rimarrà intenso in gran parte del Paese.

Ciò significa che anche nel fine settimana ci attendono giornate caratterizzate da tanto sole e temperature insolitamente alte.