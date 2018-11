Meteo: la settimana inizia con nuvole e piogge

editato in: da

In Italia l’inizio di settimana sarà caratterizzato da giornate in generale nuvolose e piovose, con il via vai di perturbazioni atlantiche che faranno sentire i loro effetti soprattutto al Centrosud.

In particolare, come spiega il meteorologo Andrea Tura di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore le nuvole lasceranno quasi ovunque poco spazio al sole e porteranno piogge sparse che si concentreranno soprattutto su regioni tirreniche e Isole Maggiori; non mancherà qualche piovasco, però a carattere più isolato e occasionale, neppure in Friuli, Venezia Giulia e lungo tutto l’Arco Alpino, dove cadrà pure la neve, ma solo a quote elevate.

Domani altra giornata in cui tornerà utile l’ombrello in diverse zone d’Italia, con la pioggia che nel corso del giorno bagnerà soprattutto il Sud e le regioni del versante adriatico.

Le temperature invece in questo inizio di settimana non subiranno grandi variazioni e quindi rimarranno nel complesso leggermente al di sopra della norma.

La situazione meteo migliorerà gradualmente nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e giovedì, con l’alta pressione che piano piano tornerà a spingersi sulla nostra Penisola.