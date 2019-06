Meteo: un mercoledì soleggiato e caldo

editato in: da

L’alta pressione, giorno dopo giorno, schiaccia sempre di più la colonna atmosferica sopra la nostra Penisola, favorendo un graduale aumento del caldo che, nei prossimi giorni, spingerà le temperature su valori record per il mese di giugno.

Dalle analisi del col. Mario Giuliacci infatti quella in corso potrebbe diventare, in Italia, la più intensa ondata di caldo di sempre. Del resto già oggi le temperature oltrepasseranno i 30 gradi nella maggior parte delle nostre località, con diverse città in cui si registreranno 35 gradi e qualche punta fino a 36-37 gradi. Quindi una giornata decisamente calda, in cui splenderà il sole quasi dappertutto, con un po’ di nuvole e qualche temporale pomeridiano solo sull’Appennino Meridionale.

Il caldo, probabilmente, toccherà l’apice tra domani e venerdì: nei prossimi giorni infatti ci attendono temperature massime quasi dappertutto comprese fra 32 e 37 gradi, con diverse punte di 38-39 gradi e, addirittura, qualche picco fino a 40 gradi.

Le città in cui si soffrirà di più il caldo saranno quelle del Centro e del Nord: spiccheranno, in particolare, Bologna, Firenze e Perugia, dove le temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi.

Quanto durerà l’ondata di caldo estremo? Secondo le attuali proiezioni ci accompagnerà almeno fino agli inizi della prossima settimana, anche se è probabile che già nel weekend tenda ad attenuarsi leggermente.