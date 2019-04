Meteo: piovoso al Centronord, bello al Sud

editato in: da

Una nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia, e nelle prossime ore condizionerà il tempo in gran parte del centronord, mentre al Sud la situazione rimarrà nel complesso buona.

Come ci spiega il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte del Centronord, con piogge sparse che bagneranno, a intermittenza, quasi tutte le regioni settentrionali e centrali, risparmiando parzialmente solo Abruzzo e Molise.

Le piogge inoltre potrebbero essere localmente anche intense, accompagnate da temporali, mentre sulle Alpi cadrà nuova neve, ma solo a quote elevate.

Un po’ di nuvole e qualche piovasco, comunque in esaurimento nel corso della mattinata, sono previsti anche in Sardegna, mentre al Sud il sole avrà la meglio sulle nuvole che si limiteranno a nascondere il cielo solo in alcuni momenti.

Nuvole e piogge faranno anche calare le temperature in gran parte del centronord, ma si tratterà di una diminuzione contenuta: in molte località del Centro quindi le massime rimarranno al di sopra della norma.

Al Sud, complice il sole, sarà invece un’altra giornata segnata da un po’ di caldo fuori stagione, con temperature tipiche della seconda metà di maggio o di inizio giugno.

Domani, sabato, il tempo migliorerà anche al Centronord, con un po’ di nuvole e qualche piovasco residuo solo sul Triveneto. La tregua però durerà poco, perché già domenica su gran parte del Centronord torneranno le nuvole, che porteranno anche un po’ di acquazzoni, specie al Nordest.