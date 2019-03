Meteo: venti intensi e temporali in estensione al Centrosud

editato in: da

Un’intesa ventilazione interessa gran parte della Penisola, sia in terraferma sia sui mari, ove al momento sono in atto delle burrasche.

Onde alte e mari agitati quindi sull’Adriatico come anche sul medio ed alto Tirreno attorno alla Sardegna, con forti venti nord orientali anche piuttosto freddi.

Come ci conferma il nostro colonnello Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, continua infatti la marcia del freddo verso le regioni centrali ed in parte anche meridionali dell’estremo sud, anche se l’afflusso di aria fredda sarà meno convinto, ma sarà comunque sensibile soprattutto nella seconda parte della settimana.

Il quadro meteorologico per la giornata odierna si presenterà quindi in netto miglioramento sulle regioni settentrionali, ove i cieli tornano nel complesso sereni o poco nuvolosi, ma con temperature ovviamente più fredde, invece le condizioni peggiori le troveremo tra la Sardegna, le regioni centrali ed in parte anche sulle regioni meridionali, aree alle prese con rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco di forte intensità .

Le nubi transiteranno rapidamente dalle regioni centrali sin verso la Basilicata, la Puglia centro settentrionale ed i settori al confine tra la Campania e la Calabria; meglio con ancora un clima primaverile e stabile sulle zone ioniche in generale e sulla Sicilia.

Dalla tarda serata tenderà a peggiorare anche in Sicilia con nevicate sui rilievi oltre i 600 – 900 metri.

Le temperature in ulteriore diminuzione lungo tutta la Penisola, anche se la flessione più sensibile verrà avvertita sulle regioni nord orientali, ove la colonnina di mercurio si sarà ormai abbassata di 10 gradi.