Meteo: un martedì soleggiato e mite

La perturbazione che ancora ieri ha portato piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni meridionali si sta oramai allontanando, e il sole oggi tornerà protagonista anche nelle regioni meridionali.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti vedremo solo un po’ di nuvolosità innocua residua all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia il cielo si presenterà prevalentemente soleggiato.

Anche il vento si attenuerà e, nonostante una moderata ventilazione che ancora interesserà il Sud, non porterà più le insidie dei giorni passati.

Quindi tempo bello in gran parte d’Italia, con temperature in generale aumento e ben al di sopra delle medie stagionali al Centronord, dove non mancheranno punte fino a sfiorare i 20 gradi: insomma, in molte località il pomeriggio avrà un sapore praticamente primaverile!

La situazione meteo non mostrerà cambiamenti apprezzabili neanche nella giornata di domani, mercoledì, quando dovremo fare i conti solo con qualche nuvola in più sulle estreme regioni meridionali, ma sempre in generale senza piogge, e con temperature in ulteriore leggero aumento in gran parte del Paese, con punte anche di 21-22 gradi.