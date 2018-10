Meteo: vento e fresco, ma con il sole

editato in: da

Oggi, martedì, il caldo fuori stagione verrà definitivamente debellato da tutta l’Italia, comprese le regioni meridionali, dove ancora ieri si sono toccati valori piuttosto elevati.

Le fresche correnti atlantiche infatti nelle prossime ore si propagheranno anche a tutto il Meridione, favorendo un generale abbassamento delle temperature che, in tutta Italia, si attesteranno attorno a valori tipici di fine settembre/inizio ottobre.

Il fresco, specie al Centrosud, sarà accentuato dai freschi venti nord-orientali le cui raffiche, in alcune zone, toccheranno anche i 70-80 km/h di intensità. In compenso, in quasi tutte le regioni splenderà il sole: un po’ di nuvole infatti insisteranno solo all’estremo Sud e nelle Isole Maggiori, accompagnate comunque da pochi acquazzoni concentrati più che altro su Sicilia e Sardegna Meridionale.

Domani poi ci attende la giornata più fresca della settimana, ancora ventosa e con temperature in ulteriore lieve calo: un fresco autunnale che, comunque, in tutte le regioni sarà accompagnato dal sole.