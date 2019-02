Meteo: instabilità con nevicate al Sud, bello al Nord

editato in: da

Questa nuova ondata di aria fredda che ha coinvolto soprattutto il Centro ed il Sud si appresta a sferrare l’ultimo sussulto freddo nella giornata odierna, lunedì 25 febbraio.

Continua il bel tempo invece al Nord e sui settori Tirrenici centrali, ove i cieli risulteranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Sulle regioni centrali adriatiche, sul Mezzogiorno e sulla Sardegna avremo come ricordato un nuovo peggioramento in particolar modo nelle ore pomeridiane tra l’Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, e sulle zone interne della Campania e della Basilicata dalla sera.

Come ci conferma Mario Giuliacci, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, non saranno quindi escluse nuove nevicate sulla Puglia centrale fino a bassa quota, nelle zone interne della Basilicata e poi sulla Calabria, con fiocchi dai 500 – 700 metri di quota, localmente durante gli episodi più intensi fino ai 200 – 300 metri.

Tenderà a peggiorare anche sulle due Isole Maggiori entro la serata, con nevicate generalmente ubicate oltre i 700 metri sulla Sicilia, ma con probabilità di temporali in particolare sulla Sardegna a fine giornata ad iniziare dai settori più occidentali.

Per i giorni successivi avremo poche novità, in quanto la Penisola si ritroverà sempre influenzata dall’anticiclone e dalle correnti più fredde in scorrimento sul suo bordo orientale, ma freddo in decisa attenuazione.

L’alta pressione si imporrà fino ai primi giorni del nuovo mese di marzo, quando interno al 5 – 6 delle correnti occidentali atlantiche si approssimeranno sui settori settentrionali interrompendo con ogni probabilità la fase più tranquilla e stabile con nevicate sull’Arco Alpino e con delle piogge sulle aree collinari e pianeggianti.