Meteo: arriva l’autunno

Dopo settimane caratterizzate dal caldo fuori stagione, è adesso arrivato il momento dell’autunno: tra oggi e domani infatti una massa d’aria fresca farà irruzione sull’Italia, accompagnata da un po’ di piogge, molto vento e brusco calo delle temperature.

In particolare, come conferma il meteorologo Andrea Tura di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in Emilia, Romagna e gran parte del Centrosud il sole spartirà il cielo con un po’ di nuvole e qualche improvviso acquazzone, più probabile nel versante adriatico.

Nel resto del Nord invece il cielo si mostrerà in prevalenza azzurro e sgombro da nubi. Ma a caratterizzare la giornata, più di nuvole e piogge, saranno il vento e il fresco.

Intensi venti settentrionali infatti spazzeranno gran parte della Penisola e al Centronord favoriranno un generale abbassamento delle temperature, che quindi torneranno ad avvicinarsi ai valori normali per questo periodo.

Domani, martedì, qualche pioggia residua si limiterà a bagnare l’estremo Sud, mentre nel resto del Paese il tempo sarà in generale soleggiato. Insisterà invece il vento, accompagnato da un ulteriore calo delle temperature che coinvolgerà anche il Sud e le Isole: quella di domani sarà quindi una giornata caratterizzata da temperature in generale nella norma o al di sotto.