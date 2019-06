Meteo: una settimana soleggiata e bollente

editato in: da

Inizia oggi, lunedì, una settimana che vedrà protagonista l’alta pressione “africana”, la quale occuperà con insistenza la nostra Penisola, consolidando la sua posizione giorno dopo giorno.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, ciò significa che ci attendono giornate piene di sole e caldo in aumento, con picchi particolarmente alti soprattutto nella seconda parte della settimana.

Nelle prossime ore quindi splenderà il sole in tutto il Paese, con un po’ di nuvole innocue sui rilievi della Penisola solo nel corso del pomeriggio, mentre le temperature massime faranno registrare quasi dappertutto valori compresi fra 29 e 35 gradi, ma con picchi anche di 36-37 gradi in Sicilia, che anche oggi risulterà la regione più calda d’Italia.

Domani, martedì, ancora tanto sole in tutte le regioni e caldo in ulteriore leggero aumento. Il tempo rimarrà bello e stabile anche nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, con le temperature che saliranno ulteriormente, soprattutto al Nord, Toscana e Sardegna: in molte città la colonnina di mercurio dei termometri arriverà così a registrare valori di 37-38 gradi, e tra le città “bollenti” spiccheranno Bolzano, Torino e Firenze.

In base alle attuali proiezioni dei modelli è probabile che anche nel fine settimana ci attendano condizioni meteo soleggiate e caldo intenso.