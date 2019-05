Meteo: instabilità in aumento, poi fine settimana con molti temporali

editato in: da

La parziale tregua degli ultimi giorni ha oramai le ore contate, perché si sta già avvicinando una perturbazione che – poi – nel fine settimana riporterà sul nostro Paese numerosi acquazzoni e temporali.

In particolare, come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, già oggi vedremo aumentare l’instabilità: dopo una mattinata nel complesso tranquilla ci attende quindi un pomeriggio caratterizzato da nubi in aumento, con dei temporali che si formeranno soprattutto su Alpi, Prealpi, Emilia e zone interne del Centro, ma è probabile che le nubi temporalesche in alcune occasioni riescano a spingersi anche sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Piogge che, in questo caso, con la perturbazione via via sempre più vicina, insisteranno anche a fine giornata: nel corso della notte infatti rovesci e temporali sparsi bagneranno gran parte del Nord. Le temperature invece nella giornata odierna rimarranno gradevoli, con un lieve calo che coinvolgerà solo le regioni settentrionali: temperature quindi nel complesso nella norma o solo leggermente al di sotto.

Poi nel fine settimana, con il passaggio della nuova perturbazione, le nuvole lasceranno poco spazio al sole, mentre acquazzoni e temporali bagneranno, tra sabato e domenica, praticamente tutte le nostre regioni.