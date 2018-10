Meteo: piove al Sud, ma le temperature sono in rialzo

editato in: da

Il centro di bassa pressione che ha portato diffuso maltempo nella giornata ieri si sta spostando verso sud e oggi si posizionerà sullo Ionio, da dove spingerà ancora molte nuvole e piogge soprattutto sulle regioni meridionali.

Secondo le previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it, la giornata odierna sarà quindi molto nuvolosa al Sud, con rovesci e temporali sparsi, a tratti anche intensi, su Calabria e Sicilia, mentre Puglia e Basilicata verranno bagnate da acquazzoni a carattere più isolato e in generale concentrati nella prima parte del giorno.

Un po’ di nuvolosità insisterà anche sul medio versante adriatico, dove però nel pomeriggio sono attese diffuse schiarite. Andrà meglio nel resto d’Italia, e in particolare al Nord, con una giornata in generale soleggiata.

Le temperature invece torneranno a salire in tutta Italia e oggi le massime oscilleranno quasi dappertutto attorno a valori nella norma o solo di poco al di sopra.

Domani e giovedì nuvole e piogge abbandoneranno anche le regioni meridionali e il sole tornerà a splendere in tutta Italia, accompagnato da temperature in ulteriore aumento e di nuovo in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali.