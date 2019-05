Meteo: tempo discreto, con un po’ di instabilità

editato in: da

Tra oggi e domani il tempo rimarrà discreto, con un po’ di instabilità che si limiterà a favorire la formazione di isolati temporali pomeridiani, mentre il sole avrà modo di ritagliarsi ampi spazi.

Come ci spiega il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi in gran parte d’Italia si alterneranno nuvole e momenti di tempo soleggiato, con improvvisi acquazzoni e temporali che, specie nelle ore centrali del giorno, si limiteranno a bagnare qua e là le Alpi e le zone interne del Centrosud, e pochi locali sconfinamenti fin sulla fascia costiera adriatica.

Le temperature saranno nel complesso gradevoli, con valori pomeridiani che oscilleranno attorno alle medie del periodo.

Domani, venerdì, la situazione non mostrerà grossi cambiamenti: quindi un’altra giornata tra sole e nuvole, con un po’ di acquazzoni pomeridiani soprattutto su zone alpine e interno del Centrosud, venti deboli e temperature in generale normali per il periodo.

Un sensibile peggioramento del tempo invece è previsto per il fine settimana, quando è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione.