Meteo: martedì con molte piogge

La perturbazione che a Pasquetta ha raggiunto l’Italia oggi, martedì, darà i suoi massimi effetti, con piogge che bagneranno molte delle nostre regioni.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore pioverà infatti su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, con il rischio di rovesci e temporali di forte intensità soprattutto in Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino e Friuli.

Al Nord le piogge saranno anche accompagnate da nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote piuttosto alte, mentre in gran parte dei nostri mari sarà un’altra giornata ventosa per venti provenienti da sud o sudest.

Questa perturbazione abbandonerà l’Italia alla fine del giorno, ma sarà seguita da una seconda che già domani, mercoledì, aggredirà la nostra Penisola, comunque con effetti meno diffusi. Domani infatti le nuvole si concentreranno più che altro al Centronord e Isole, con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Alto Veneto e Sardegna, mentre nuove nevicate imbiancheranno l’Arco Alpino, ma sempre a quote relativamente alte.

Anche questa seconda perturbazione però sarà accompagnata da venti di Scirocco piuttosto sostenuti, soprattutto su Adriatico e Ionio.