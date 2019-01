Meteo: mercoledì con neve fino in pianura al Nord

editato in: da

Oggi, mercoledì, la neve sarà protagonista della scena meteorologica e imbiancherà diverse zone del Nord, anche a quote di pianura.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore infatti sono previste nevicate fino in pianura all’estremo Nordest e, a partire dal pomeriggio, anche su Piemonte e Liguria, con i fiocchi che potrebbero imbiancare pure diversi tratti della costa ligure.

Alla fine del giorno, poi, la neve potrebbe imbiancare anche Lombardia ed Emilia, facendo di questa la nevicata più vasta della prima parte d’inverno.

Al Centrosud invece sarà una giornata in generale piovosa e ventosa, con la pioggia che bagnerà soprattutto le regioni tirreniche e le Isole Maggiori. Non mancheranno delle nevicate neppure al Centrosud, ma qui la neve si limiterà a imbiancare i rilievi, anche se in alcune regioni del Centro si spingerà in effetti fino a quote collinari.

Domani, giovedì, la situazione migliorerà al Nord, dove quasi dappertutto le nubi si apriranno, lasciando trasparire un po’ di sole; al Centrosud sarà invece un’altra giornata piovosa, anche nevosa sulle zone di montagna, e per di più caratterizzata da venti burrascosi su quasi tutti i mari.