Meteo: giovedì di tregua, ma da domani nuove piogge

editato in: da

Con l’ultima perturbazione oramai in allontanamento la giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo nel complesso discrete, con poche piogge.

In particolare, come spiega il meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in tutta Italia il sole spartirà il cielo con le nuvole, che però porteranno poche piogge, in generale concentrate tra Lazio, Campania e Calabria: si tratterà in ogni caso di piogge a carattere isolato, per lo più deboli e di breve durata.

Al Sud la giornata sarò anche piuttosto ventosa per freschi venti di Maestrale. Le temperature invece saliranno in gran parte del Centronord e grazie a ciò in quasi tutta Italia si aggireranno attorno a valori normali per il periodo.

Domani, venerdì, è atteso però un nuovo deciso peggioramento, perché sull’Italia arriverà l’ennesima intensa perturbazione di novembre. Già dal mattino pioverà al Nordovest, Toscana, Umbria e Lazio, mentre sulle zone alpine tornerà a cadere la neve; poi nel pomeriggio le piogge, assieme alle nevicate sulle zone alpine, si estenderanno anche al resto del Nord, e potrebbero essere a tratti anche di forte intensità.