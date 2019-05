Meteo: mercoledì e giovedì con un po’ di instabilità residua

editato in: da

Non ci sono perturbazioni in transito sulla nostra Penisola, eppure la giornata odierna sarà ancora caratterizzata da un po’ di instabilità, perché in ogni caso l’alta pressione continua a tenersi lontana dall’Italia.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it quindi nelle prossime ore al centro nord il sole sarà ancora costretto a dividere il cielo con un po’ di nuvole che, specie al pomeriggio, porteranno anche qualche improvviso scroscio di pioggia su Alpi e zone interne del Centro.

Al Sud invece il sole godrà di maggior libertà, e le piogge saranno praticamente assenti. Le temperature, in generale stazionarie o in leggero aumento, oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, garantendo così un pomeriggio tutto sommato gradevole.

Domani, giovedì, la situazione meteo non mostrerà grossi cambiamenti: in gran parte del Paese, si alterneranno nuvole e fasi soleggiate, con isolati e improvvisi acquazzoni o temporali che bagneranno qua e là soprattutto le Alpi e le zone appenniniche, anche se non si possono escludere locali sconfinamenti su pianura lombardo-veneta e coste del versante adriatico. Anche le temperature rimarranno vicine alla norma, sebbene in leggero calo al Sud.