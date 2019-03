Meteo: un fine settimana da primavera inoltrata

editato in: da

L’alta pressione sta gradualmente guadagnando spazio sul nostro territorio e il vortice di bassa pressione che si trova posizionato lungo le coste nord-africane oggi porterà le sue ultime piogge sulle nostre Isole Maggiori.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nella giornata odierna infatti il cielo sarà ancora nuvoloso in Sicilia e Sardegna, con rovesci e temporali che bagneranno queste due regioni soprattutto tra mattina e primo pomeriggio, per poi lasciare il posto a un progressivo miglioramento del tempo. Nel resto d’Italia sarà una bella giornata, piena di sole.

Anche le temperature saliranno in gran parte del Paese, regalandoci un pomeriggio con massime in generale nella norma o leggermente al di sopra. Poi nel fine settimana il tempo avrà un sapore decisamente primaverile, perché l’alta pressione si estenderà con decisione a tutta la Penisola.

Sabato e domenica quindi splenderà il sole in tutta Italia, mentre le temperature saliranno ulteriormente e in molte zone si farà sentire un po’ di caldo fuori stagione, con valori tipici del mese di maggio: punte di 22-24 gradi infatti si toccheranno in diverse regioni, e in particolare al Nord e nel versante tirrenico del Centro.