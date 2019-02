Meteo: venerdì con il ritorno della pioggia al Sud

editato in: da

Dopo alcune giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature miti in tutta Italia, la situazione meteo è in procinto di cambiare, perché delle correnti gelide provenienti dai Balcani nella seconda parte del giorno cominceranno ad affluire sulla nostra Penisola.

Secondo le previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore quindi aumenteranno le nuvole in molte zone del Centrosud, e già nel pomeriggio le prime piogge bagneranno qua e là Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Il peggioramento diventerà più marcato in serata, quando intensi e freddi venti settentrionali cominceranno a spazzare gran parte del Centrosud, accompagnati da piogge sparse su gran parte del Sud e medio versante adriatico, con la possibilità di nevicate sull’Appennino anche a quote piuttosto basse.

Domani, sabato, le correnti gelide causeranno un sensibile calo delle temperature in tutta Italia e la neve scenderà fino a quote molto basse, a tratti anche lungo le coste, in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre pioverà in Calabria e Sicilia, comunque con neve sui rilievi fino a quote collinari.

Domenica le piogge rimarranno confinate a Calabria e Sicilia, sempre accompagnate da nevicate sulle zone montuose anche a quote relativamente basse.