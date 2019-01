Meteo: la settimana inizia con piogge soprattutto al Centrosud

editato in: da

Questa nuova settimana inizia oggi, lunedì, con una giornata nel complesso piovosa e fredda, ma è soprattutto nei prossimi giorni che l’inverno mostrerà i muscoli.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore, infatti pioverà su gran parte del Centrosud, con piogge che a tratti potrebbero essere anche intense, accompagnate pure da abbondanti nevicate sulle zone appenniniche, che nelle regioni centrali verranno imbiancate anche al di sotto dei 1000 metri.

Giornata anche ventosa in gran parte delle regioni centrali e meridionali, ma per tiepidi venti meridionali che, nonostante il maltempo, renderanno il clima relativamente mite.

Al Nord le nuvole saranno poche e in generale non pioverà , ma qui protagonista sarà soprattutto il freddo, con temperature che in numerose località faranno registrare valori al di sotto della norma.

Un freddo che preparerà la strada al maltempo di stampo tipicamente invernale previsto per i prossimi giorni. Nella parte centrale della settimana infatti è probabile che nevichi in diverse regioni del Nord, con i fiocchi che oltre a imbiancare le montagne si potrebbero spingere anche in pianura, facendo la loro comparsa in numerose importanti città ; al Centrosud invece continuerà a cadere la pioggia, con la neve che però, soprattutto domani, nelle regioni centrali potrebbe cadere anche a bassa quota.