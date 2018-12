Meteo: giovedì con meno piogge e meno nevicate

editato in: da

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia, prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, oggi porterà ancora qualche pioggia e qualche nevicata, più che altro concentrati su alto versante adriatico e regioni centrali.

Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti il cielo risulterà nuvoloso in gran parte d’Italia, con piogge che, per lo più deboli, a tratti bagneranno Friuli, Venezia Giulia, coste venete, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania; non mancheranno alcune deboli nevicate, fino a quote molto basse sulle montagne del Friuli, al di sopra di 800-1000 metri invece sull’Appennino Centrale.

Quindi, nonostante qualche pioggia residua, il tempo rispetto alla giornata di ieri andrà gradualmente migliorando, e anche le temperature torneranno a salire leggermente in quasi tutte le nostre regioni.

Domani, venerdì, ulteriore miglioramento del tempo, con il sole che si guadagnerà spazi più ampi e poche piogge in generale confinate ad alto versante tirrenico e zone alpine, dove cadrà anche qualche fiocco di neve, ma solo a quote relativamente alte.