Meteo: la perturbazione scivola verso il Centro Sud, ultimi fiocchi al Nord

Un primo vero e importante raffreddamento ha interessato buona parte del comparto europeo.

L’aria fredda in arrivo dalla Russia ha interessato gran parte degli stati centrali del continente, e ha lambito anche le regioni centro settentrionali della nostra Penisola, specie il Nord (sulle zone a Sud del Po) e il medio-alto versante Adriatico.

Un ulteriore raffreddamento giungerà in queste ore per opera di un fronte più freddo in discesa direttamente dalla calotta polare, che raggiungerà i Paesi baltici ed i Paesi centrali europei.

Correnti fredde, in simbiosi con una perturbazione mediterranea in arrivo dalla Spagna, hanno portato le prime deboli nevicate della stagione anche a quote basse.

Ma, le nuvole che nella giornata di ieri hanno attraversato il Nord Italia, si apprestano oggi a scivolare verso il Centro-Sud Italia, con ulteriori piogge diffuse anche abbondanti in particolare durante la mattinata sulle centrali tirreniche.

Il territorio italiano si ritrova quindi conteso tra queste due masse d’aria completamente diverse, che da una parte hanno portato i primi fiocchi e dall’altra piogge e temporali sulla Sardegna e medio alto Tirreno.

Come ci conferma il nostro meteorologo Andrea Tura di www.meteogiuliacci.it, le ultime nevicate interesseranno i fondovalle e le aree limitrofe di pianura di Emilia, Piemonte e Lombardia; si tratterà però di residui fenomeni perché, nel corso del giorno, il tempo tenderà gradualmente a migliorare con maggiori spazi sereni ad iniziare dai settori nord occidentali.

Il contesto diverrà via via più asciutto e passata la perturbazione le temperature aumenteranno sotto gli effetti dei venti di Libeccio e Scirocco. Mari quasi ovunque molto mossi o agitati.