Meteo: maltempo al Sud e sulle Isole Maggiori

Un ampio sistema nuvoloso generato dalla profonda e ben strutturata area depressionaria in formazione sul Tirreno sta interessando con forti temporali i mari centro meridionali.

L’instabilità temporalesca non è però in esaurimento, ma in ulteriore accentuazione sulle regioni del Centro Sud, soprattutto tra Sicilia e Sardegna. Come ci conferma in nostro meteorologo di MeteoGiuliacci Andrea Tura, l’ulteriore approfondimento del vortice potrebbe attivare la formazione di un vero e proprio ciclone tropicale nel Mediterraneo.

Una possibilità però al momento in parte ridimensionata da alcuni centri meteo: anche se non raggiungerà i livelli di un ciclone mediterraneo, i diversi ammassi temporaleschi porteranno fenomeni comunque violenti su alcune aree del Sud Italia e delle due Isole Maggiori, zone ove il maltempo si attarderà per più tempo.

La ventilazione diverrà a tratti sostenuta, tant’è che localmente si potrà toccare i livelli di burrasca ed oltre tra il Mar Tirreno Centro-Meridionale, Sicilia e Sardegna.

Dagli ultimi aggiornamenti l’occhio del ciclone evolverà in moto retrogrado verso la Sardegna per poi attraversarla lentamente entro la nottata odierna. Continuerà la sua corsa scivolando verso il Canale di Sardegna, la Tunisia e poi il Canale di Sicilia, ove i temporali alimentati dall’aria caldo-umida presente dei bassi strati scateneranno locali nubifragi.

Rovesci sono attesi anche tra Lazio e Campania, mentre una generale variabilità potrà prendere piede sulle restanti aree del Centro-Sud, specialmente sulle zone interne ed appenniniche durante le ore centrali della giornata, in locale possibile estensione sulle linee di costa.

Sul resto d’Italia, quindi sulle regioni settentrionali, il quadro meteorologico continuerà a mostrarsi discreto grazie alla presenza del vasto campo anticiclonico esteso dalla Spagna verso l’Europa orientale, con temperature ancora prettamente estive