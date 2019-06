Meteo: giovedì soleggiato, con caldo in leggero aumento

editato in: da

Alla vigilia del suo inizio ufficiale, l’estate anche oggi ci regalerà una giornata piena di sole, con pochi temporali e con il caldo che si farà sentire, da nord a sud, in tutto il Paese.

Come spiega il col. Mario Giuliacci, sarà quindi un giovedì nel complesso bello e soleggiato, anche se un po’ di instabilità favorirà comunque la formazione di isolati temporali pomeridiani sulle zone alpine, da dove potrebbero scivolare anche sulle vicine pianure di Piemonte, Veneto e Friuli, coinvolgendo anche alcune importanti città, quali Torino, Vicenza e Udine.

Il caldo, benché in aumento, sarà in generale non eccessivo, con temperature massime quasi ovunque comprese fra 28 e 33 gradi.

Nei prossimi giorni invece ci attende una nuova ondata di caldo intenso, con temperature particolarmente alte soprattutto al Sud. Nell’ultima parte della settimana infatti l’alta pressione di matrice africana tenderà a consolidare la sua posizione sull’Italia, favorendo un sensibile rialzo termico che al Sud, nella giornata di domenica, spingerà la colonnina di mercurio dei termometri a sfiorare addirittura i 40 gradi.

Al Nord invece il caldo sarà più contenuto, anche perché una perturbazione in movimento al di là delle Alpi nella giornata di sabato favorirà la formazione di temporali su quasi tutte le regioni settentrionali.