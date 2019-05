Meteo: piogge, rovesci ma anche qualche schiarita

editato in: da

Il quadro meteorologico per la giornata odierna, lunedì 20 maggio, si presenterà ancora molto variabile per la presenza di una profonda zona di bassa pressione sull’Europa centrale.

Un vortice ciclonico che in qualche modo coinvolgerà anche la penisola italiana, innescando una decisa copertura nuvolosa su gran parte del Paese, a tratti compatta nelle regioni settentrionali ed in estensione anche al Centrosud.

Durante le ore pomeridiane saranno quindi possibili rovesci e temporali relativamente diffusi al Nord ove la probabilità di pioggia è maggiore ma, come ci conferma il nostro Colonnello Mario Giuliacci di www.meteogiuliacci.it, vedremo degli acquazzoni anche sulle regioni tirreniche e nelle zone interne meridionali. In definitiva la prima giornata della settimana si presenterà molto variabile e a tratti instabile, con fenomeni frequenti; non mancheranno comunque maggiori spazi sereni, che interesseranno con delle parziali schiarite le estreme aree meridionali.

Il clima resterà perciò fresco sulle regioni centro settentrionali ove le massime rimarranno inferiori ai 20 gradi, mentre la colonnina di mercurio tenderà al rialzo al sud, con picchi fino a 27 gradi sulla Puglia, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia.

Avremo una fase un po’ più calda anche al Nord, tra il 22 e il 24 maggio, quando l’africano cercherà di raggiungere con più decisione la nostra Penisola dalla Spagna, ma verrà lambita appena perché sulle aree orientali continueranno a fluire le fresche correnti in arrivo da Balcani che innescheranno una vivace instabilità pomeridiana.