Meteo: martedì ancora nel segno dell’instabilità

Continua la fase di instabilità che in questo mese di maggio sta caratterizzando il tempo sul nostro Paese.

Come ci spiega il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti in quasi tutta

Italia le nuvole nasconderanno a tratti il cielo.

Tra pomeriggio e sera soprattutto si registreranno numerosi e improvvisi acquazzoni su Lombardia, Levante Ligure, Triveneto, zone interne del Centro e, più giù, anche su Campania e versante tirrenico della Calabria.

Anche le temperature, nonostante un generalizzato rialzo termico, rimarranno piuttosto basse per il periodo, sempre al di sotto delle medie stagionali. L’instabilità si farà sentire anche nella giornata di domani, mercoledì, quando in gran parte d’Italia si alterneranno nuvole e momenti soleggiati.

Si prevedono improvvisi rovesci e temporali che, soprattutto nelle ore centrali del giorno, renderanno utile l’ombrello in gran parte del Nordest, Toscana, Umbria e Marche, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neanche nelle altre zone del Paese, e in particolare al Nordovest.

In compenso le temperature, quasi dappertutto in leggero aumento, torneranno ad avvicinarsi ai valori medi

stagionali.