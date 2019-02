Meteo: mercoledì senza piogge ma con un po’ di nebbia

editato in: da

L’alta pressione anche nella giornata odierna terrà lontane dall’Italia le perturbazioni, favorendo però la formazione di nebbie e l’accumulo di inquinanti.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, oggi quindi in gran parte d’Italia si alterneranno nuvole e momenti soleggiati, anche se in realtà in tutte le regioni si potrà fare a meno dell’ombrello, perché piogge e nevicate rimarranno lontane.

Qualche fastidio invece lo porteranno nebbie, che in questa prima parte del giorno insisteranno qua e là in Valpadana, lungo alcuni tratti della costa adriatica e nelle valli del Centro.

Con la stabilità dell’atmosfera purtroppo peggiorerà anche la qualità dell’aria, specie nelle grandi città del Nord.

Le temperature rimarranno miti, con valori al di sopra delle medie stagionali, specie al Nord.

Domani la situazione meteo non mostrerà grandi cambiamenti: quindi ancora sostanziale assenza di piogge, poche nuvole e il fastidio delle nebbie mattutine al Centronord. Anche le temperature faranno registrare valori sempre superiori alla norma.

Le condizioni meteo, almeno al Centrosud, potrebbero cambiare nella seconda parte dei venerdì, quando arriveranno sulla Penisola delle correnti più fredde provenienti dai Balcani.