Meteo: alcune giornate di bel tempo

L’alta pressione si allunga sul Mediterraneo Occidentale a lambire anche la nostra Penisola, garantendo così prevalenti condizioni di tempo stabile, che persisteranno anche nei prossimi giorni.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, oggi quindi splenderà il sole in gran parte del Paese, e solo su Alpi, Appennino e Isole Maggiori a tratti si vedranno un po’ di nuvole, comunque senza la minaccia di piogge.

Anche le temperature saliranno leggermente in molte zone del Paese, con valori pomeridiani che quasi dappertutto saranno compresi tra 18 e 22 gradi, ma non si possono escludere punte fino a 23-24 gradi: insomma, temperature in generale al di sopra di quelle tipiche del periodo, specie al Centronord.

La situazione meteo rimarrà pressoché immutata nei prossimi due giorni, venerdì e sabato, con l’alta pressione a garantire ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

A Pasqua invece ci attende qualche nuvola in più, ma la giornata rimarrà comunque gradevole, senza piogge, con temperature piuttosto alte e con il sole che, in tutte le regioni, riuscirà a ritagliarsi i suoi spazi.

Nel lunedì di Pasquetta la nuvolosità andrà gradualmente aumentando e nella seconda parte del giorno non mancheranno alcuni improvvisi acquazzoni, specie al Nord e nel versante tirrenico della Penisola; piogge che comunque non guasteranno del tutto neanche questa giornata.