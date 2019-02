Meteo: lunedì dal sapore quasi primaverile

editato in: da

La settimana inizierà, oggi, con una giornata dal sapore quasi primaverile, in cui l’alta pressione ci regalerà tanto sole e temperature ancora al di sopra delle medie stagionali.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore infatti splenderà il sole in tutte le regioni, con poche nuvole innocue che solo in alcuni momenti nasconderanno il cielo, specie in Liguria, Toscana e Lazio.

Attenzione però alle nebbie che, nella prima parte del giorno, limiteranno la visibilità in diverse aree della Valpadana e nelle valli del Centro; nebbie anche fitte, ma che in ogni caso si dissolveranno entro la fine della mattinata.

Le temperature, anche se leggermente più basse rispetto a ieri, rimarranno quasi dappertutto al di sopra della norma: in particolare la giornata sarà insolitamente mite al Nord, dove sono attesi valori praticamente da mese di marzo.

La situazione rimarrà caratterizzata dalla stabilità, e quindi da prevalenza di tempo soleggiato, nebbie e clima mite, almeno fino a giovedì, mentre nell’ultima parte della settimana è probabile che sull’Italia tornino a scorrere delle correnti più fredde, dal sapore più invernale.