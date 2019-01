Meteo: venerdì ancora piovoso soprattutto al Centrosud

editato in: da

La perturbazione in transito sulla nostra Penisola oggi, venerdì, porterà ancora piogge sparse su molte regioni del Centrosud e, almeno al mattino, qualche piovasco bagnerà anche il Triveneto.

Lo conferma il col. Mario Giuliacci di www.meteogiuliacci.it, il quale aggiunge come nelle prossime ore si vedrà anche la neve in montagna, fino a quote collinari sul settore più orientale dell’Arco Alpino, al di sopra di 800-1200 metri invece sull’Appennino Centrale.

Le temperature pomeridiane non cambieranno di molto rispetto a ieri, mentre a fine giornata ci sarà un deciso aumento del freddo al Nord, dove faranno irruzione delle correnti gelide che poi daranno al fine settimana un sapore decisamente più invernale.

Tra sabato e domenica quindi dobbiamo aspettarci temperature in generale leggermente al di sotto delle medie del periodo, con le nuvole che insisteranno soprattutto al Centrosud, dove non mancheranno alcune piogge, mentre al Nord il sole riuscirà a ritagliarsi ampi spazi.

In gran parte d’Italia, e in particolare al Centronord, il freddo si farà sentire anche la prossima settimana, quando è possibile che la neve scenda fino a quote molto basse in diverse regioni del Nord, andando così a imbiancare numerose città.