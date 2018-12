Meteo ancora compromesso, possibili nevicate a quote basse

editato in: da

Il quadro meteorologico per la giornata odierna, lunedì 17 dicembre, si presenterà a tratti molto instabile per gli effetti della perturbazione giunta ieri.

Continuerà ad interessare soprattutto le regioni del centro e del sud, ove non mancheranno fenomeni a tratti moderati, con piogge in pianura e nevicate in montagna fino a quote collinari in Umbria, Marche e Toscana, dagli 800 – 1200 metri di quota invece sulle restanti aree; molte nubi anche su Emilia Romagna e Lombardia con nevicate fino in pianura dalle prime ore del giorno, in possibile estensione anche al Trentino, Veneto e Friuli. Dalla serata è però previsto un generale miglioramento, con prime ampie schiarite dai quadranti occidentali.

Più ai margini le estreme regioni meridionali, ove vengono confermati ampi spazi sereni con al più locali addensamenti sull’Adriatico; nubi in aumento però dalla serata-nottata, con deboli fenomeni sulla Campania.

Come ci conferma Andrea Tura, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, le massime rimarranno ubicate sui 3 – 5 gradi sul nord Italia, 7 -9 gradi sulle regioni centrali e 12-13 gradi sulle regioni meridionali. Farà quindi un po’ di freddo soprattutto al centro-nord.

Domani, martedì 18 dicembre, si aprirà una fase più stabile con una temporanea espansione dell’anticiclone nordafricano su gran parte della Penisola. Avremo per un paio di giorni ampi spazi sereni e temperature massime in sensibile rialzo, ma attenzione perché i valori minimi, in particolare al primo mattino, resteranno comunque bassi garantendo estese gelata sulle pianure e lungo le vallate del centro-nord, fino a toccare i 5 gradi sotto lo zero.