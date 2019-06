Meteo: aumenta l’instabilità pomeridiana sui rilievi

editato in: da

Dopo un weekend prettamente stabile e molto soleggiato da Nord a Sud, questo nuovo avvio di settimana inizierà con un ridimensionamento delle temperature anche al Centrosud, ma comunque sempre in un contesto abbastanza caldo e generalmente estivo.

L’anticiclone perderà difatti un po’ di smalto allentando la morsa sull’Italia per qualche giorno, anche se gli effetti li avvertiremo sostanzialmente e soprattutto durante le ore più calde della giornata.

Quindi al mattino il bel tempo ed il sole faranno ancora capolino lungo tutto il territorio nazionale, farà anche abbastanza caldo, ma come ci conferma Andrea Tura, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, nel pomeriggio avremo una maggiore variabilità sostenuta da alcune infiltrazioni instabili, che attiverà rovesci di pioggia ad evoluzione diurna soprattutto sulle regioni alpine e prealpine, con locali sconfinamenti sulle pianure limitrofe settentrionali.

Non saranno esclusi locali fenomeni anche sulle pianure dell’Emilia più occidentale, ma qui avranno bassa probabilità; con il passare delle ore l’instabilità si attiverà gradualmente lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi più alti centro settentrionali, con qualche temporale possibile anche tra il Lazio, l’Umbria, l’Abruzzo e sulle zone più interne in generale.

A parte questi disturbi pomeridiani, il resto della giornata si presenterà sostanzialmente stabile con tempo buono e, così com’è, iniziata finirà con cielo stellato dappertutto con la luna ad illuminare la notte buia.