Meteo: tra mercoledì e giovedì tornano le piogge al Nord

Dopo settimane di tempo asciutto presto torneremo ad aprire l’ombrello anche al Nord, perché una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia e questa volta investirà con maggior decisione le regioni settentrionali.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore infatti le nuvole aumenteranno in gran parte del Nord, Toscana e Isole Maggiori, con le prime deboli piogge che già nella seconda parte del giorno bagneranno Liguria, Lombardia e Alta Toscana, per poi estendersi nel corso della notte anche a resto della Toscana, Lazio e Isole Maggiori.

Ma è soprattutto domani, giovedì, che torneremo ad aprire l’ombrello in molte zone d’Italia, perché pioverà su gran parte delle regioni settentrionali, fatta eccezione per l’estremo Nordovest, e più giù la pioggia bagnerà anche le regioni tirreniche e le Isole Maggiori. Dopo settimane di tempo asciutto quindi arriverà finalmente un po’ di pioggia anche su diverse zone del Nord, e per la gioia degli sciatori cadrà anche la neve sulle Alpi, in generale al di sopra degli 800-1000 metri.

Le temperature invece dopo il parziale rialzo di oggi domani caleranno al Nord, soprattutto a causa del maltempo, mentre subiranno poche variazioni nel resto d’Italia: quindi giornate con temperature che comunque oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.