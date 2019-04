Meteo: rovesci al Sud e Adriatico

editato in: da

La settimana che ci porterà a Pasqua inizia oggi, lunedì, con una giornata ancora decisamente instabile, perché c’è una perturbazione che insiste sulla nostra Penisola.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi vedremo nuvole in quasi tutta Italia, con la nuvolosità più compatta e insistente al Centrosud, dove nel corso del giorno si formeranno numerosi temporali, specie nelle zone interne del Centro e sulle regioni meridionali.

Le temperature, in rialzo al Nord e in diminuzione al Sud e medio versante adriatico, avranno comunque un sapore primaverile, con valori in generale nella norma o solo leggermente al di sotto.

Il definitivo allontanamento della perturbazione, associato a un generale rialzo della pressione, domani garantirà invece un diffuso miglioramento del tempo: in gran parte d’Italia quindi si alterneranno nuvole e momenti soleggiati, con poche piogge di breve durata concentrate più che altro su Alpi Occidentali, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì poi il tempo si mostrerà nel complesso bello e stabile, mentre proprio in prossimità della Pasqua è possibile l’arrivo di una nuova perturbazione.