Meteo: giovedì senza piogge e con temperature miti

L’ultima perturbazione è oramai lontana e nella giornata odierna le condizioni meteo saranno caratterizzate da prevalenza di cielo sereno e temperature in sensibile rialzo.

Come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti splenderà il sole in gran parte d’Italia, con temporanei aumenti della nuvolosità solo sulle regioni del medio e basso versante adriatico: nuvole che in ogni caso non renderanno necessario l’ombrello perché non porteranno piogge o nevicate.

Rispetto alla giornata di ieri anche le temperature torneranno a salire in tutta Italia e nel pomeriggio ci attendono massime al di sopra della norma in molte zone del Paese, e in particolare al Nord, dove in molte città si registreranno valori tipici di inizio marzo; al Sud, invece, nonostante il rialzo delle temperature si farà sentire ancora un po’ di freddo, soprattutto a causa dei moderati venti di Tramontana che insisteranno su questa parte della Penisola.

Domani, venerdì, il tempo rimarrà bello e soleggiato in tutto il Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre nel resto d’Italia si faranno sentire gli effetti di un fronte di aria fredda che, proveniente dai Balcani, lambirà la nostra Penisola: torneranno quindi le nuvole e un po’ di piogge al Sud e regioni centrali adriatiche, con la possibilità di deboli nevicate sulle zone appenniniche al di sopra di 1000 metri.