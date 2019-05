Meteo: molte nuvole e molte piogge

editato in: da

Il centro di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola anche oggi, lunedì, porterà nuvole su tutta Italia e piogge su molte regioni, con la possibilità di acquazzoni anche intensi.

Come ci spiega il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge che nel corso del giorno bagneranno soprattutto Nordest, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori, ma non si possono escludere isolati scrosci di pioggia neppure in Lombardia, Umbra e Lazio; le piogge più intense si concentreranno su Emilia, Romagna e Marche, dove è maggiore il rischio di grandinate e nubifragi.

A causa del diffuso maltempo, e dell’aria fredda giunta nella giornata di ieri, le temperature rimarranno piuttosto basse, quasi dappertutto al di sotto della norma. La situazione meteo rimarrà decisamente instabile anche nella giornata di domani, martedì, quando le piogge bagneranno ancora molte regioni, e in particolare Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con temperature che non subiranno gradi variazioni, ancora diffusamente al di sotto dei valori medi stagionali.