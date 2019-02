Meteo: freddo in aumento

editato in: da

L’ultima perturbazione è oramai lontana, ma le correnti fredde che la seguono si stanno propagando a gran parte della Penisola e oggi porteranno un sensibile abbassamento delle temperature soprattutto al Sud.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore quindi insisteranno un po’ di nuvole sulle regioni meridionali, anche se piogge e nevicate saranno poche: qualche piovasco infatti si limiterà a bagnare Puglia e Calabria, accompagnato da deboli nevicate sulle zone interne fino a quote collinari.

Nel resto d’Italia invece splenderà il sole, appena disturbato da un po’ di nuvolosità innocua solo in Abruzzo e Molise. Le temperature invece caleranno in tutta Italia e scenderanno anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie stagionali nelle regioni meridionali, dove tra l’altro il freddo sarà ancora accentuato da gelidi venti di Tramontana.

Domani, giovedì, con l’alta pressione in ulteriore consolidamento sulla nostra penisola, il tempo sarà bello in quasi tutte le regioni, con appena un po’ di nuvolosità innocua che insisterà ancora sulle regioni del medio e basso versante adriatico e in Calabria. Anche le temperature, dopo il calo di oggi, torneranno quasi dappertutto a crescere, con il freddo in sensibile attenuazione anche nelle regioni meridionali.